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İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki sorgusu sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 08:00, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 08:03
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İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından, terör soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İmamoğlu'nun sorgusu tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı.

Kararın diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra toplu olarak açıklanması bekleniyor.

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