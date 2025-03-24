Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL, çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL ve perşembe günü LPG fiyatlarına 65 kuruşluk bir zam bekleniyor. 24 Mart 2025 tarihi itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para olacak?Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bu durum, araç sahiplerinin yakından takip etmesi gereken bir konu haline gelmiştir.

İstanbul, İzmir ve Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

24 Mart 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar:

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, sürücüler için önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarını takip etmek ve bütçe planlamasını buna göre yapmak büyük önem taşıyor.



