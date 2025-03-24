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Gazze'de İsrail Saldırıları: Çoğu Kadın ve Çocuk 36 Ölü

İsrail ordusunun sabah erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 36 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 16:09, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 18:36
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Gazze'de İsrail Saldırıları: Çoğu Kadın ve Çocuk 36 Ölü

Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey kesimlerinde farklı bölgelere düzenlenen hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 36 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli "Ebu Hatır" ailesine ait evin hedef alınması sonucu 4 kişi öldü.

Kentin güneyinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadıra düzenlenen bombardımanda ise "Ebu Semra" ailesinden en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'ta bir oto tamirhanesi ile kentin batısındaki El-Attar bölgesine düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Batn Semin bölgesinde bir apartman dairesini de hedef aldı. Saldırıda "Filistin el-Yevm" televizyonunda muhabirlik yapan Muhammed Mansur, eşi ve çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki farklı bölgelere İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 5 araç hedef alındı; çok sayıda Filistinli yaralandı.

Kentin batısındaki Mevasi bölgesinde bir çadırın hedef alındığı saldırıda yaralananlar oldu.

- Gazze'nin orta kesimini hedef alan saldırılar

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda Filistinli 2 kadın yaşamını yitirdi.

Kampta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırın hedef alındığı bombalamada biri çocuk 4 Filistinli öldürüldü, 13 kişi yaralandı.

İsrail'in, Miğraka beldesi yakınlarında Filistinli sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırı sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Megazi Mülteci Kampı girişinde yer alan oto tamirhanesinin yanı sıra Zavayda ile Nuseyrat'ta da park halindeki iki araç bombalandı.

- Gazze ve kuzeyi hedef alan saldırılar

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye mahallesinde iki ev hava saldırısıyla hedef alındı. Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze'nin batısındaki Meştel bölgesinde boş bir aracı hedef aldı; 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde ise İsrail'in saldırılarında "Al Jazeera Mubasher" kanalında muhabir Filistinli gazeteci Husam Şebat yaşamını yitirdi.

Beyt Lahiya'nın kuzeyindeki Tevem mahallesinde yer alan bir yardım deposunun hedef alındığı saldırıda 3 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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