İslam düşmanı İsrailli Ekrem İmamoğlu gösterilerinde!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, İsrailli Michael Anthony Ganoe, İBB önünde provokatif yayın yaparak algı oluşturmaya çalıştı. Bu olayın hemen ardından gözaltına alınan Ganoe'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını desteklediği ve İsrailli askerlere "Kuran yalan, Allah yok" diyerek İslam'a karşı savaşmaları gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

İmamoğlu ve Diğer Şüpheliler Cezaevine Gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli cezaevine gönderildi. Bu olaylar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de gösterilerin başlamasına sebep oldu.

Protestolar ve Çıkan Olaylar

Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrasında, marjinal grupların başlattığı olaylarda 123 polis yaralandı. Yasa dışı eylemler sırasında 1133 kişi gözaltına alındı ve bunlar arasında 12 farklı terör örgütüyle bağlantılı şahıslar da tespit edildi. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan adli işlem görmüş kişiler de bulunuyordu.

Provokatör, İslam Düşmanı İsrailli Ganoe'nin Faaliyetleri

Saraçhane'deki gösterilere katılan Michael Anthony Ganoe, yaptığı provokatif yayınlarla dikkat çekti. İstanbul'a geldikten bir gün sonra yaptığı yayında, "Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum." ifadelerini kullanarak destek çağrısında bulundu.

Provokatif Haberlere İmza Atıyor

Ganoe'nin, www.insighttoisraelbeyond.org uzantılı internet sitesinde freelance gazeteci olarak çalıştığı ve çeşitli ülkelerde provokatif haberlere imza attığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu olarak da faaliyetlerini sürdürüyor.

Michael Anthony Ganoe'nin İslam Karşıtı Faaliyetleri

13 yıldır İsrail'de yaşayan ve kendisini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan Ganoe, İsrailli askerleri desteklemek amacıyla program başlattı ve bu çerçevede yaklaşık 50 bin askere bağış topladığı belirlendi. İsrail'de yayın yapan Times Of Israel haber sitesine göre, Ganoe İsrailli askerlere 'Kuran yalan, Allah yok' dediği belirtildi.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" Suçlaması

23 Mart akşamı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkış yaparken gözaltına alınan Ganoe, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki Göçmen Şube tarafından ifadesi alındıktan sonra "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" suçundan işlem gördü ve sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatıldı.