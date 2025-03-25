Erdoğan'ın annesine küfür edildi. 43 provokatör yakandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de toplanan bazı eylemcilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan'a yönelik küfürlü sloganlar atması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Göstericilerin ayrıca Şehzadebaşı Camii duvarını kirlettiği ve cami bahçesinde alkol tüketerek çevreyi çöple doldurduğu bildirildi.

Olayların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

43 Kişi Gözaltına Alındı, Soruşturma Sürüyor

Bakan Yerlikaya, ikinci paylaşımında olaylara karıştığı tespit edilen 43 kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilere yönelik çalışmaların ise emniyet güçleri tarafından sürdürüldüğünü bildirdi.

Gösteriler sırasında Tenzile Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler, siyasiler ve toplumun farklı kesimleri tarafından da tepkiyle karşılandı. İçişleri Bakanlığı, olaylara karışan şahısların kimlik tespitine ilişkin çalışmaların güvenlik kameraları ve sosyal medya analizleri üzerinden titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Şehzadebaşı Camii'nde Saygısızlık Tepki Çekti

Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede düzenlenen eylemler sırasında, göstericilerin Şehzadebaşı Camii duvarına idrarlarını yaptığı ve bahçede alkol tüketerek çevreyi kirlettiği görüntüler kamuoyunda tepki toplamıştı. Camide yaşanan olaylar üzerine, İstanbul Valiliği inceleme başlatmış, İstanbul Emniyeti güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Soruşturma Çok Yönlü Sürdürülüyor

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, hem dini değerleri hedef alan eylemler hem de Cumhurbaşkanı'nın ailesine yönelik hakaretler hakkında çok yönlü bir soruşturma yürütülüyor. Kamu düzenini bozan kişi ve gruplara karşı yasal sürecin tavizsiz şekilde işletileceği vurgulandı.