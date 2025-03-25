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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,76 artışla başladı. Bankacılık sektörü en çok kazandıran oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 10:03, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 10:00
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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,76 yükselişle 9.462,68 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka olurken, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalar ve ABD'nin Ticaret Kararları

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor. Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Bugünün Takip Edilmesi Gereken Verileri

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik Analiz ve Destek-Direnç Seviyeleri

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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