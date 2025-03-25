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Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde 7'si gazeteci 22 tutuklama

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan, aralarında gazetecilerin de olduğu 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Aralarında 7 gazetecinin de olduğu 22 kişi tutuklandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Mart 2025 19:52, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 19:57
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Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde 7'si gazeteci 22 tutuklama

Saraçhane'deki mitingin ardından çıkan olaylarda pazar gecesi ve pazartesi sabahı 200'den fazla protestocu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet iddiasıyla gözaltına alındı. Evlerinden gözaltına alınanlar arasında 9 da gazeteci bulunuyor. Emniyetteki bir günün ardından adliyeye sevk gerçekleşti.

Savcının Karşısına Çıkan Şüpheliler

Savcının karşısına çıkan şüphelilerden 206'sı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklama talebinde bulunulanlar arasında basın çalışanları da var.

22 Kişi Tutuklandı

Mahkemeye sevk edilenlerden aralarında 7 gazetecinin de olduğu 22 kişi tutuklandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

979 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltında 979 şüpheli bulunduğunu belirten Yerlikaya, "Bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak." dedi.Yerlikaya, "Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir." uyarısında bulundu.

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