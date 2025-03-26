BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,2 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kaybederek 9.696,16 puana indi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,43 puan ve yüzde 0,2 azalışla 9.696,16 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 61,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi ise yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör Endeksleri ve Performansları

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu. Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna yönelik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere yönelik gelişmelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Güncel Gelişmeler ve Analist Görüşleri

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getiriyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydettiler.