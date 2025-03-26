Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi?

Asgari ücrete ara zam beklentileri, Türk Lirası'ndaki değer kaybının enflasyonu tetikleyebileceği endişeleriyle yeniden gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu endişelere ve ara zam tartışmalarına son noktayı koydu. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte detaylar...

Son Dönemdeki Ekonomik Gelişmeler

Son bir haftada yaşanan siyasi gerilimler, piyasalarda sert dalgalanmalara neden olurken ekonomi yönetimi peş peşe kararlar aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması öncesinde 36,74 lira seviyesinde olan dolar/TL 41,1 liraya, euro ise 44,58 liraya kadar yükselmişti. Ancak Merkez Bankası, dövizde satışlar gerçekleştirerek döviz piyasalarındaki yükselişi engelledi. Yeni haftada dolar 38 lira seviyelerinde stabil kalırken, euro ise 41 lira civarında bulunuyor.

Vatandaşların Beklentileri

Milyonlarca vatandaş, 3 Nisan'da açıklanacak enflasyon verisine ve 17 Nisan'daki Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın kamburu oldu. Her geçen gün vatandaşın alım gücü eridi. Yaşanan olaylar, enflasyonu tetikleyebileceği ihtimali nedeniyle asgari ücrete ara zam tartışmalarını hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak 2025 asgari ücret zammının 22.104 TL olarak duyurulmasının ardından

"2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz. (Asgari ücret) Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız."

Asgari Ücrete Zam Var mı?

ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek, milyonlarca vatandaşın merak ettiği açıklamayı yaptı. Şimşek, enflasyon beklentisindeki artışın şimdilik asgari ücrette ikinci artışı gerektirmeyeceğini dile getirdi.Şimşek aynı zamanda enflasyon beklentileri için dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, Türk Lirası varlıklarındaki değer kayıplarına dair aylık enflasyonda geçici etkiler görülse de yıllık enflasyon hedefine ulaşma konusunda bir engel görmediklerini ifade ederek, OVP'de herhangi bir revizyonun gündemlerinde olmadığını belirtti.