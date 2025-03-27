İlk arabasını alacak ailelere 'Togg desteği' geliyor

Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Sponsorlu İçerik
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
Uludağ'daki Otelde Yangın: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Uludağ'daki Otelde Yangın: Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İlk arabasını alacak ailelere 'Togg desteği' geliyor

3 çocuklu ailelere yönelik yerli otomobil desteğiyle, araç alımı kolaylaşıyor. Togg ile Türkiye'nin otomotiv dönüşümü hız kazanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 12:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 12:40
Yazdır
İlk arabasını alacak ailelere 'Togg desteği' geliyor

Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atıyor. Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.Programla, özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor. Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranının artışının, ailelerin mobilitesini artırması ve sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

2030 Pazar Hedefi Yüzde 35

Türkiye'de otomobillerin daha erişilebilir hale gelmesi ve iç pazarda yerli üretimin payının artması amaçları doğrultusunda, mevcut üreticilerin yeni teknolojilere yönelmesinin yanında küresel piyasada yükselen yeni üreticilerin de Türkiye'de üretim yapması ve teknoloji geliştirmesi önem taşıyor. Ülkenin ihracat lideri otomotiv sektöründe dönüşümü sağlamak amacıyla 2022'de, "Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejisi Yol Haritası" yayımlandı.

  • Elektrikli araç ve batarya üretiminden şarj istasyonlarına kadar birçok stratejik alanda somut hedefler tespit edildi.
  • Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların 2030'da pazar payının yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor.
  • Yerlilik oranının ise yüzde 75'e çıkarılması hedeflenmişti.

İlk Arabasını Alacak Ailelere 'Togg Desteği' Geliyor

Ayrıca, elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olma hedeflerinin ortaya konulması, söz konusu stratejilerin uygulanması, izlenmesi ve gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi, Türkiye'nin sektördeki göreli üstünlüklerini koruyabilmesi açısından kritik olarak kabul ediliyor.

Otomotiv Sektöründe Sembol

Togg, sadece elektrikli ve akıllı bir otomobil değil, aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük eden bir sembol olarak görülüyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun taşıyıcı projelerinden olan Togg, 40'tan fazla girişimle işbirliği yaparak inovasyonu teşvik ediyor ve mobilite girişimlerine destek oluyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un geliştirilmesi, elektrikli araçlara yönelik şarj altyapısının yaygınlaşmasında ve mobilite ekosisteminin güçlenmesinde önemli bir katalizör görevi görüyor.Togg'un yenilikçi yaklaşımları ve güçlü bir teknogirişim ekosistemine sahip olması, mobilite sektöründeki dönüşümü hızlandırıyor. Bu dönüşümün, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırarak, yeni iş ve girişim fırsatları ortaya çıkardığı belirtiliyor. Togg'un küresel pazarlarda başarıya ulaşmasıyla mobilite ekosisteminin dönüşümünü hızlandırarak küresel yatırımlara yeni ivmeler kazandırması, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki liderlik hedefini de pekiştirmesi bekleniyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber