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Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri

Ankara Valiliği, bayram tatilinde trafikte güvenliği artırmak için çeşitli önlemler aldı. Yoğunlaşan taşıt trafiğine karşı yeni düzenlemeler getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 14:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 14:04
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Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri

Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı tatili boyunca vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için trafikte bir dizi önlem alındığını duyurdu. Valilik açıklamasında, Ramazan Bayramı tatilinin eğitim-öğretim dönemi ara tatili ile aynı zamana denk gelmesi nedeniyle, özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turistik bölgelere doğru giden güzergahlarda trafik yoğunluğunun artacağı öngörülüyor. Vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, sürücülerin trafik kurallarına uyması, asayişin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda, yarın saat 16.00'dan itibaren 30 Mart Pazar günü saat 01.00'e kadar Ankara'dan İzmir yönüne, Ankara-Sivrihisar arasında D200 karayolunda kamyon, çekici ve tanker türü araçların seyirlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Tedarik Süreçlerinde İstisnalar

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

  • Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar
  • Dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek
  • İlaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın
  • Hayvan yemi ile akaryakıt gibi tedarik zincirine dahil emtia taşıyan araçlar

Bu tür taşıtların öncelikle ana arterler dışındaki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterlerde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

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