Hastaların tahlillerinin temiz çıkması için rüşvet alan memurlar yakalandı

Batman'da uyuşturucudan işlem gören şüphelilerin tahlil sonuçlarının temiz çıkması için rüşvet alan ve kendi idrarlarını kullanarak sonuçları etkileyen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli iki memur yakalandı. Suçüstü yakalanan memurlardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Batman'da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılan şüphelilerin idrar örnekleri için getirildikleri hastanede, memurların test sonuçlarına müdahale ettiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Memurlar A.T. ve Ş.K.'nin, tahlilleri temiz çıkması için kendi idrarlarını kullandıkları, anlaşmazlık durumunda tahlilleri bozuk çıkararak tekrar numune aldırdıkları ve bin 500 TL ile 3 bin TL arasında ücret talep ettikleri ortaya çıktı.

Seri Numarası Alınmış Paralarla Suçüstü Yapıldı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Bir şüpheli, 3 bin TL verilerek hastaneye getirildi. Yapılan tahlil işleminin ardından polis ekipleri, memur A.T.'nin üzerinde seri numaraları alınmış 3 bin TL'yi ele geçirdi. A.T. ile dosyada ismi geçen ve bazı şüphelilerin rüşvet verdiğini beyan ettiği memur Ş.K. gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Soruşturmanın Devamı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklanırken, Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, uzun yıllardır bu işi yaptıkları belirlenen şüphelilerin baktıkları dosyalardaki kişilerden sonuçları temiz çıkanlardan yeniden numune alınmaya başlandı.