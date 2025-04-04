Döviz bürosu gibi! Dilencinin üzerinden 15 farklı ülkenin parası çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Batı Bölgesi Amirliği ekipleri, vatandaşların duygularını sömüren dilencilerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda yer alan bir AVM'nin önündeki üst geçitte oturarak dilencilik yapan bir kişiyi tespit etti.

MADENİ PARALARI ZULALAMIŞ

Ekipler, isminin H.A. (65) olduğu öğrenilen şahsın üzerinden bir miktar Türk Lirası ele geçirirken, oturduğu tahtanın altını kaldırdıklarında gözlerine inanamadı. Özellikle madeni paraları tahtanın altına gizlendiğini tespit den ekipler, Türk lirasıyla birlikte toplamda 1.750 lira değerinde Macar Forinti, Tayland Bahtı, İran Riyali, Azerbaycan Manatı, Euro, İsviçre Frangı, Katar Riyali, Japon Yenisi, Çin Yuanı, İngiliz Sterlini, Polonya zlotisi, Arabistan Riyali, Rus Rublesi ve Ukrayna Grivnası ele geçirdi.

Paralara el koyan ekipler, H.A.'ya 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33/1 maddesi gereğince para cezası işlemi uyguladı.