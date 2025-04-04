Döviz bürosu gibi! Dilencinin üzerinden 15 farklı ülkenin parası çıktı

Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor
15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı
Bankalar 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bankalar 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı
TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı
Tereyağı ürünlerinde yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak
Tereyağı ürünlerinde yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak
Hatay ve Adana'da deprem!
Hatay ve Adana'da deprem!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Döviz bürosu gibi! Dilencinin üzerinden 15 farklı ülkenin parası çıktı

Antalya'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti. Vatandaşların duygusunu sömüren dilenci 15 farklı ülkenin parasıyla yakalandı. Dilencinin, madeni paraları sırtını yasladığı üstgeçidin tahtasının altında gizlediği ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 13:57, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 13:58
Yazdır
Döviz bürosu gibi! Dilencinin üzerinden 15 farklı ülkenin parası çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Batı Bölgesi Amirliği ekipleri, vatandaşların duygularını sömüren dilencilerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda yer alan bir AVM'nin önündeki üst geçitte oturarak dilencilik yapan bir kişiyi tespit etti.

MADENİ PARALARI ZULALAMIŞ

Ekipler, isminin H.A. (65) olduğu öğrenilen şahsın üzerinden bir miktar Türk Lirası ele geçirirken, oturduğu tahtanın altını kaldırdıklarında gözlerine inanamadı. Özellikle madeni paraları tahtanın altına gizlendiğini tespit den ekipler, Türk lirasıyla birlikte toplamda 1.750 lira değerinde Macar Forinti, Tayland Bahtı, İran Riyali, Azerbaycan Manatı, Euro, İsviçre Frangı, Katar Riyali, Japon Yenisi, Çin Yuanı, İngiliz Sterlini, Polonya zlotisi, Arabistan Riyali, Rus Rublesi ve Ukrayna Grivnası ele geçirdi.

Paralara el koyan ekipler, H.A.'ya 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33/1 maddesi gereğince para cezası işlemi uyguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber