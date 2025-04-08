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Motorinde Büyük İndirim Bekleniyor...

Brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda düşüşe geçmesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruş indirim yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2025 11:05, Son Güncelleme : 08 Nisan 2025 11:23
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Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruş indirim yapılacak. Söz konusu indirim, pompaya doğrudan yansıyacak ve araç sahiplerinin bütçesine bir nebze de olsa nefes aldıracak. Benzin fiyatlarında da düşüş beklentisi olsa da şu an için herhangi bir indirim netleşmiş değil.

Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki küresel düşüş, Türkiye'de motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulanacak. Yapılan indirim, yarından itibaren tabelaya yansıyacak.

Öte yandan benzin fiyatlarında ise indirim beklentisi yer alsa da şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Ancak petrol piyasalarındaki hareketliliğe göre ilerleyen saatlerdede yeni fiyat düzenlemesi gündeme gelebilir.

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