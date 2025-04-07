Kum ocağında çalışırken nehre düşen Mehmet, kayboldu
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kum ocağında çalışan Mehmet Ö. (17), dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. Mehmet Ö.'yü arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Nisan 2025 17:48, Son Güncelleme : 07 Nisan 2025 17:49
Olay, öğle saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Burunören Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak Nehri kenarındaki kum ocağında çalışan Mehmet Ö., dengesini kaybedip suya düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehirde, su altı dalgıçları tarafından arama çalışması başlatıldı.