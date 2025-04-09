Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,0000 38,0010 38,0100 38,0110 Avro 41,5600 41,5610 42,0190 42,0200 Sterlin 48,5500 48,5600 48,5000 48,5100 İsviçre frangı 44,3300 44,3400 45,2400 45,2500 ANKARA ABD doları 37,9700 38,0500 37,9800 38,0600 Avro 41,5200 41,6000 41,9790 42,0590 Sterlin 48,4900 48,7000 48,4400 48,6500