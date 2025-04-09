Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 38,01 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2025 17:31, Son Güncelleme : 09 Nisan 2025 17:31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,0000
|38,0010
|38,0100
|38,0110
|Avro
|41,5600
|41,5610
|42,0190
|42,0200
|Sterlin
|48,5500
|48,5600
|48,5000
|48,5100
|İsviçre frangı
|44,3300
|44,3400
|45,2400
|45,2500
|ANKARA
|ABD doları
|37,9700
|38,0500
|37,9800
|38,0600
|Avro
|41,5200
|41,6000
|41,9790
|42,0590
|Sterlin
|48,4900
|48,7000
|48,4400
|48,6500