Erdoğan - DEM Parti görüşmesi başladı

Hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreçte gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM parti heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Heyeti'ni bugün kabul edeceğini açıklamıştı.

Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet Beştepe'ye geldi. Görüşme saat 13:30'da başladı.

SİYASİ PARTİ TURU

DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.

Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

PKK'YA FESİH ÇAĞRISI

Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip "Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." demişti.