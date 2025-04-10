Erdoğan - DEM Parti görüşmesi sona erdi

Ankara'da gözlerin çevrildiği görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul etti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın katıldığı görüşme saat 13.30'da başladı.

Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

SİYASİ PARTİ TURU

DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.

Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

PKK'YA FESİH ÇAĞRISI

Gözler bir yandan da İmralı'nın "Kendinizi feshedin" çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip "Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." demişti.