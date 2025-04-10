Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Gazetecilerin evlerinde arama yapıldı. Ağırel ve Soykan daha sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltı gerekçesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. iki gazetecinin de şantaj ve tehdit suçlarından gözaltına alındığı iddia edildi.