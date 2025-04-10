Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramaların ardından ikilinin sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi, haklarındaki iddia dikkat çekti.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 07:24, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 07:42
Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı. Gazetecilerin evlerinde arama yapıldı. Ağırel ve Soykan daha sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Gözaltı gerekçesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. iki gazetecinin de şantaj ve tehdit suçlarından gözaltına alındığı iddia edildi.