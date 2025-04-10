Murat Ağırel ve Timur Soykan Tehdit Suçlamasıyla Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın "tehdit" ve "şantaj" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilerin, "Flash Haber TV" isimli kanalın devri ve satın alınması konusunda kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla Ağırel ile Soykan'dan davacı ve şikayetçi oldukları ifade edildi.

"Tehdit" ile "Şantaj" suçları

Açıklamada, Ağırel ve Soykan'ın "tehdit" ile "şantaj" suçları kapsamında gözaltına alındıkları, haklarında arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. İki şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine götürüldü.