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Ankara'da Maden Kazası: 1'i Ağır 13 Yaralı

Beypazarı'nda kömür madeninde sabaha karşı meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı. Yaralılardan ikisi Ankara'ya sevk edilirken, diğerleri Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 08:39, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 08:39
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Ankara'da Maden Kazası: 1'i Ağır 13 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi yaralandı.

Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi. Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 13'ü basınç etkisiyle yaralandı.Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan işçilerden 2'si Ankara'ya sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını bildirdi. Şahin, olay sırasında maden ocağında 29 işçinin bulunduğunu, bunlardan 13'ünün yaralandığını ifade ederek, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'da Kömür İşletmeleri Anonim Şirketine bağlı Çayırhan Yeraltı Maden İşletmesi'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletmede gece 00.45'te ayak arkası tavan taşının kırılması sonucu kaza meydana geldiği belirtildi.

Kazada Yaralanan Madenciler

Kazada 14 madencinin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Oluşan ters hava akımından kaçmaya çalışan 2 madencimiz çalışma alanında bulunan metal muhafazaya çarparak yaralanmış ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hafif yaralanan 12 madencimizin ise tedavileri Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İnceleme Başlatıldı

Kazaya ilişkin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır. Yaralanan madenci kardeşlerimize acil şifalar dileriz.

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