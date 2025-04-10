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Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programında, vatanına bağlı binlerce hakim-savcının görevde olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2025 12:46, Son Güncelleme : 10 Nisan 2025 13:57
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Adalet Bakanı Tunç: Binlerce Hakim-Savcı Görevde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz üzerinde karanlık planlar yapanlar, bu milleti yıldırmak isteyenler bilsinler ki bugün şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın izinden giden, onun gibi vatanına aşkla bağlı, görevini layıkıyla yapan binlerce hakim-savcımız var" dedi.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı Anma Programı

Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen "Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz"ı anma programında yaptığı konuşmada, şehadetinin 10. yıl dönümünde Kiraz'ın aziz hatırasını yad etmek üzere bir arada olduklarını söyledi.Ülkenin adaletine ve istikbaline kasteden terör örgütü mensuplarınca 31 Mart 2015'te kalleşçe şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın adaleti temsil eden, görevini hakkıyla yerine getiren, milletin vicdanı olan bir vatan evladı olduğunu dile getiren Tunç, "Görevini her daim ciddiyet ve sorumluluk içinde yerine getirdi; hukuka ve adalete bağlılığıyla örnek oldu. Kendisi bir ömür adaletle, adalet için yaşadı ve adalet uğruna şehadete yürüdü. Biz onu, hukukun üstünlüğüne olan inancıyla hatırlıyoruz. Her daim vatan ve millet sevgisiyle, çalışkanlığıyla hatırlıyoruz. Hak namına zalimlere asla taviz vermeyişiyle, dik duruşuyla hatırlıyoruz" diye konuştu.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Anısı

Bakan Tunç, şehit savcı Kiraz'ı görevini layıkıyla yapan, adaletin tecellisi için çalışan, dürüst ve ahlaklı bir vatan evladı olarak her zaman hayırla yad ettiklerini kaydetti. Şehidin milletin gönlünde ve adalet teşkilatının hafızasında daima yaşayacağına dikkati çeken Tunç, şöyle devam etti:"Merhum savcımız, bu adliyede adaletin tesisi, milletimizin hukukunun korunması ve devletimizin bekası için görevini yerine getirirken, kalleş bir saldırının hedefi oldu. Görevine olan sadakati, adaleti üstün tutan duruşu ve millet adına hesap sormaktaki kararlılığı, terör örgütlerini ve onların karanlık uzantılarını rahatsız etti."Bakan Tunç, şehit savcının babası Hakkı Kiraz'ın "Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir. Bu vatanın kahramanları asla tükenmez" şeklindeki ifadesinin milletin dirayetini, vatan sevgisini, adalet sevdasını ve terör karşısındaki eğilmeyen duruşunu gösterdiğini anlattı.

Adaletin Teminatı ve Terörle Mücadele

Kahramanlardan aldıkları güç ve ilhamla, teröre ve terör örgütlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerine işaret eden Tunç, "Devletimizin ve milletimizin birliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan hiçbir yapıya bugüne kadar geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.Toplumsal barış ve huzurun teminatının adalet olduğuna dikkati çeken Tunç, yakıp yıkarak, cana kıyarak adaletsizliği ve hukuksuzluğu hakim kılmak isteyenlere, hukuk ve adalet içerisinde gereken cevabı vermeye her zaman hazır olduklarını belirtti.Hem milletin hukukunu hem de adalet teşkilatının her bir mensubunun hakkını korumak adına gereken her türlü adımı atmakta sonuna kadar kararlı olduklarını vurgulayan Tunç, "Şunu açıkça ifade etmek isterim: Kim olursa olsun, hangi yapının mensubu olursa olsun, hangi kılığa bürünürse bürünsün bu milleti, bu devleti, bu adalet teşkilatını hedef alan her kimse, adalet karşısında mutlaka hesap verecektir" diye konuştu.

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