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İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!

Benzine üst üste gelen iki indirimin ardından zam kararı alındı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 82 kuruş zam bekleniyor. Benzine geçtiğimiz iki günde üst üste iki kez indirim yapılmış fiyatlar 3,59 TL gerilemişti.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 09:05, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 09:10
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İndirim Kısa Sürdü: Benzin Tekrar Zamlanacak!

Benzine üst üste gelen iki indirimin ardından zam kararı alındı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 82 kuruş zam bekleniyor. Benzine geçtiğimiz iki günde üst üste iki kez indirim yapılmış fiyatlar 3,59 TL gerilemişti.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 43,22-43,37 TL'den, motorin 44,20-44,32 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 43,94 TL'den, motorin 45,07 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 44,31 TL'den, motorin 45,43 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluştur

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