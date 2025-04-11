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Dolar/TL 38,0620 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 38,0620 seviyesinde işlem görüyor. ABD ve Çin arasındaki gerilim yatırımcıları tedirgin ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 11:35, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 11:36
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Dolar/TL 38,0620 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0620 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 37,9200'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 38,0620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 artışla 42,9140'dan ve sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 49,4680'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 100,5 seviyesinde bulunuyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanacağına yönelik endişeler, risk algısını yüksek seviyede tutuyor. ABD yönetiminin tarifelere ilişkin adımları ve bunların ekonomi üzerindeki olası etkileri, küresel ekonomide en büyük belirsizlik kaynağı olmayı sürdürüyor. Trump'ın, ABD'nin bazı ticaret ortaklarına yönelik tarifeleri 90 gün süreyle askıya almasına rağmen, Çin ile "tarife düellosu"nu sürdürmesi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki restleşmenin nereye varacağına dair soru işaretlerini derinleştiriyor.ABD'nin tarife adımlarının ülkede enflasyonist baskıları canlandıracağına dair endişeler hala devam ederken, ABD'de dün açıklanan veriler enflasyonun hız kesmeye devam ettiğini gösterdi. Buna göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Bugün Takip Edilecek Gelişmeler

  • Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi
  • Yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
  • Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması


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