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Down sendromlu çocuğu oyun salonuna almayan AVM çalışanları gözaltında

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir AVM'de down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan, AVM çalışanı 5 kişi gözaltına alındı. AVM çalışanlarının 1 Nisan'da da otizmli bir çocuğu, oyun salonuna almadığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2025 07:50, Son Güncelleme : 13 Nisan 2025 07:30
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Down sendromlu çocuğu oyun salonuna almayan AVM çalışanları gözaltında

Ankara'da bir AVM'de down sendromlu çocuk oyun alanına alınmayınca öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, işletmeyi ve çalışanları polis ekiplerine şikayet etti. Polis ekipleri mağdur çocuğun ailesine konuya ilişkin haber vererek işlemlere başladı. Bu olayın, oyun salonunda daha önce de yaşandığı öğrenildi.

AVM'nin çalışanları tarafından 1 Nisan Salı günü de otizmli bir çocuğu, oyun salonuna almadığı, bu durum üzerine otozimli çocuğun annesi G.K.K. tarafından olayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirildiği, akabinde de karakola şikayette bulunduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla oyun salonun sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sonrası mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede

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