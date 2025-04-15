Bungalovdaki gizli kamera skandalında 2 gözaltı

İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Geri Çekildi
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Gıda arzını etkileyecek bir risk yok
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi
Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı
Sağlık Bakanlığı'ndan Normal Doğum Eylem Planı
İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor
İkinci Elde Talep Artarken Reel Fiyatlar 21 Aydır Düşüyor
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın
AÖF Öğrencilerine Uyarı: Erken Mezuniyet İddialarına İnanmayın
Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas
Kamu İşçileri İçin 'Zam' Görüşmelerinde İlk Temas
Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali
Emsal karar: Hız cezasına, 'kalibrasyon ayarı' iptali
Paşabahçe ile Porland arasındaki davada AYM'den kritik karar!
Paşabahçe ile Porland arasındaki davada AYM'den kritik karar!
e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı
e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı
Ulaştırma Bakanı, Roblox ve Discord İçin Adım Atıldığını Açıkladı
Ulaştırma Bakanı, Roblox ve Discord İçin Adım Atıldığını Açıkladı
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem
MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı
MEB'den LGS'ye Hazırlananlara Üçüncü Örnek Soru Kitapçığı
Adıyaman'da deprem oldu!
Adıyaman'da deprem oldu!
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi
İBB 2 yılda sadece 79 daire yeniledi
Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı
Benzine Yeni Zam Yolda
Benzine Yeni Zam Yolda
TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı
TCMB 2024'te 700 Milyar TL Zarar Açıkladı
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı
Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi
Meteoroloji Uyardı: Karla Karışık Yağmur ve Çığ Tehlikesi
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
'Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı' iddiası yalanlandı
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
İBB ile Özel Halk Otobüsleri Arasında Ödeme Krizi
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
DMM, İklim Kanunu Teklifi'ne İlişkin İddiaları Yalanladı
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
O İlde Su Tarifeleri Zengin ve Fakir İçin Farklılaşacak
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
KSÜ Hastanesindeki Diyaliz Tedavisi İddialarına Bakanlıktan Yalanlama
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek Sektörler
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Bahçeli: İmamoğlu'nun Yargı Süreci Hızla Sonuçlanmalı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bungalovdaki gizli kamera skandalında 2 gözaltı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalında yeni gelişmeler yaşandı. İncelemelerini sürdüren polis ekipleri, işletme sahibi ve çalışanı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işletme sahibinin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken ilçe belediyesi tarafından bungalov süresiz mühürlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 18:43, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 19:09
Yazdır

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı. Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaşmıştı.

Skandal olayda yeni gelişme

Öte yandan, yaşanan skandal olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İşletme sahibi H.K. (31) polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca, bungalovda çalışan bir kişinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ve ilçe belediyesi tarafından işletmenin süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber