Kabine Toplantısı: Erdoğan Başkanlığında Kritik Gündem
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde iç ve dış gelişmeler var.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 09:30, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 09:52
Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Kabinenin gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve **terörle mücadele** yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantı, saat 15.00'te başlayacak.
Toplantının Gündem Maddeleri
Toplantının gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor. Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'de yaşananların da ele alınacağı tahmin ediliyor.