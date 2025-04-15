Kabine Toplantısı: Erdoğan Başkanlığında Kritik Gündem

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Kabinenin gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve **terörle mücadele** yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantı, saat 15.00'te başlayacak.

Toplantının Gündem Maddeleri

Toplantının gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor. Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'de yaşananların da ele alınacağı tahmin ediliyor.