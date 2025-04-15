Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası

Hazırlanan iddianamede 3 yıla kadar hapsi istenen Erbil'e ertelemeli 10 ay hapis cezası verilirken, ayrıca 1000 TL adli para cezasına hükmedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu çok sayıda isim yargılanırken, mahkeme bugün söz konusu duruşmada kararını açıkladı.

Kasım ayında İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yargılama süreci tutuksuz devam eden sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil hakkında karar açıklandı.

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