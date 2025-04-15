Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası
Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in de yargılandığı 'yasa dışı bahse teşvik' davasında karar açıklandı. 68 yaşındaki Erbil'e 10 ay hapis cezası verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 12:40, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 12:41
Kasım ayında İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yargılama süreci tutuksuz devam eden sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil hakkında karar açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu çok sayıda isim yargılanırken, mahkeme bugün söz konusu duruşmada kararını açıkladı.
MEHMET ALİ ERBİL'E 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Hazırlanan iddianamede 3 yıla kadar hapsi istenen Erbil'e ertelemeli 10 ay hapis cezası verilirken, ayrıca 1000 TL adli para cezasına hükmedildi.