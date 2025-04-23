İstanbul'da 1 Saatte 8 Deprem Meydana Geldi
AFAD'a göre, İstanbul'da bir saat içinde 8 deprem meydana geldi. En büyüğü 6,2 büyüklüğünde olan depremler için ekipler sahada.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2025 14:22, Son Güncelleme : 23 Nisan 2025 14:56
İstanbul'da bir saat içerisinde 8 deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, tüm ekiplerin sahada olduğunu ancak 112'ye gelen herhangi bir yıkım ihbarı bulunmadığını aktardı.
AFAD Verilerine Göre Depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı.
Sarsıntıların Büyüklükleri ve Yerleri
Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.
Depremlerin Saatleri ve Büyüklükleri
- Saat 12.19'daki deprem: 3,9 büyüklüğünde
- Saat 12.49'daki deprem: 6,2 büyüklüğünde
- Saat 12.51'deki depremler: 5,9 ve 4,4 büyüklüğünde
- Saat 13.01'deki deprem: 4,8 büyüklüğünde
- Saat 13.02'deki depremler: 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde
- Saat 13.07'deki deprem: 3,4 büyüklüğünde