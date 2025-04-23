İstanbul'da 1 Saatte 8 Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da bir saat içerisinde 8 deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, tüm ekiplerin sahada olduğunu ancak 112'ye gelen herhangi bir yıkım ihbarı bulunmadığını aktardı.

AFAD Verilerine Göre Depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların Büyüklükleri ve Yerleri

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Depremlerin Saatleri ve Büyüklükleri

Saat 12.19'daki deprem: 3,9 büyüklüğünde Saat 12.49'daki deprem: 6,2 büyüklüğünde Saat 12.51'deki depremler: 5,9 ve 4,4 büyüklüğünde Saat 13.01'deki deprem: 4,8 büyüklüğünde Saat 13.02'deki depremler: 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde Saat 13.07'deki deprem: 3,4 büyüklüğünde



