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Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Soruşturma! Görevden alındı

Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Artan tepkiler sonrası açıklama yapan Balıkesir Valiliği, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiklerini duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 15:50, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 17:09
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Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Altıeylül ilçesi Asuva Park'ta düzenlenen etkinliklerde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada yankı uyandırdı. Vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan gösteri sonrası harekete geçen Balıkesir Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Balıkesir Valiliği yapmış olduğu açıklamada gösterinin yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini duyurdu.

Balıkesir Valiliği'nden Açıklama

Balıkesir Valiliği kamuoyuna yapmış olduğu açıklama şu şekilde: "23.04.2025 tarihinde ilimiz Altıeylül ilçesinde bulunan Asuva Park'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığı anlaşılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle, Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

Altıeylül Belediyesi'nden Açıklama

Konuyla ilgili Altıeylül Belediyesi ise açıklama yaparak gösterinin normal etkinlik akışında olmadığı ve sorumlu firma hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu. Altıeylül Belediyesi ayrıca Kültür Müdürü'nün görevden alındığını açıkladı.

Altıeylül Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde: "Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur. Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır. Altıeylül Belediyesi olarak, geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlıkla alınacaktır."

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