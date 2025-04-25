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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Hafif Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 değer kaybetti ve 9.481,33 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 13:18, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 13:19
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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Hafif Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,1 değer kaybederek 9.481,33 puana indi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,57 puan ve yüzde 0,1 azalışla 9.481,33 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,75 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 6,25 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlik ve güçlü teknoloji bilançolarıyla pozitif bir seyir izleniyor. Analistler, yoğunlaşan bilanço sezonu nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Günün Geri Kalanında Takip Edilecek Gelişmeler

Günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, sektörel enflasyon beklentileri, haftalık para ve banka istatistikleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.550 ve 9.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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