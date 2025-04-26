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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik suçlamalarla ilgili yeni bir operasyon başlattı. 47 kişi gözaltına alındı, 6 kişi aranıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 08:08, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 08:21
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 47 kişinin yakalandığı bildirildi.

İBB'ye Yönelik Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

Operasyonun Kapsamı ve Sonuçları

Savcılığın 53 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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