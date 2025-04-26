İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Operasyon: 47 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma' , 'ihaleye fesat karıştırma' , 'rüşvet' , 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

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