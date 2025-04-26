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Hileli Ürünler Listesi Güncellendi! Yeni Sucuk Markaları Eklendi

Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden hileli ürünleri açıkladı. Listede deri dokusu ve kanatlı eti içeren birçok sucuk markası bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 08:40, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 08:27
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Hileli Ürünler Listesi Güncellendi! Yeni Sucuk Markaları Eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıdalara karşı denetimlerini sürdürüyor. 25 Nisan itibarıyla güncellenen Taklit ve Tağşiş Listesi'ne göre hileli ürünler listesine yeni markalar eklendi. Güncellenen listede en fazla hileye maruz kalan ürün grubu ise sucuk olarak dikkat çekti. Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bu ürün grubunda, içeriği yanıltıcı şekilde değiştirilen çok sayıda örneğe rastlandı.

Hileli Sucuk Markaları

  1. ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.
  2. ÜRÜNVEREN SUCUKLARI tarafından üretilen KUZEY GAZİ SUCUKLARI marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu.
  3. TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.
  4. EREN YUMURTA GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından üretilen Eren Tekin markasıyla satışa sunulan sucuklarda kanatlı eti bulundu.
  5. EFEKÖY ET ÜRÜNLERİ-MEHMET BIRAKOĞLU tarafından üretilen TEKİR YAYLASI marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.
  6. ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYON BOLAT SUCUKLARI marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
  7. ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YILDIZ marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
  8. BEYPA GIDA PAZARLAMA tarafından üretilen TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.


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