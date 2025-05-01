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Seferberlik Eğitimine Katılan Yedek Personele Yeni Haklar Tanındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, seferberlik tatbikatları ve eğitimlerine katılan yedek subay, astsubay ve erbaş/erlerin maaş farkları ve sigorta primleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanacak. Asgari ücret esas alınarak yapılacak ödemelerde beyan esas alınacak, yalan beyanlara ise işlem uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 01:35, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 01:37
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Seferberlik Eğitimine Katılan Yedek Personele Yeni Haklar Tanındı

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 9783

Ekli "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Nisan 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/5/2024 tarihli ve 8510 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinin 95 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seferberlik tatbikatlarına ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılan yedek personelin özlük hakları

MADDE 95- (1) Seferberlik tatbikatlanna ve ferdi seferberlik eğitimlerine katılan yedek personele, 2941 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında tatbikat veya eğitim süresinin her günü için;

a) Halen çalışmakta olan memur ve diğer kamu görevlisi statüsünde olan veya tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlanmış olan yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaşlar ile yedek sözleşmeli erbaş ve erlere; tabi oldukları kurumlarda ilgili mevzuata göre aldıkları maaş veya aylıkları rütbe maaşlanndan düşük ise rütbe maaş farkı ve sosyal sigorta prim farkı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir. Kurumlarından aldıkları maaş veya aylıkları rütbe maaşlanndan fazla ise aynca ödeme yapılmaz.

b) Çalışmakta oldukları işyerinden maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam edenler hariç olmak üzere bu fıkranın (a) bendi hükmüne tabi olmayan yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaşlar ile yedek sözleşmeli erbaş ve erlere rütbe maaşı Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

e) Görevli bulundukları kamu kurum veya kuruluşlarından, çalışmakta oldukları işyerinden veya tabi oldukları sosyal güvenlik kurumundan maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam edenler hariç olmak üzere yedek erbaş ve erlere; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş Kanununa göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık net asgari ücretin otuzda biri oranında tutar Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki ödemelerin yapılabilmesi için çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan aldıkları maaş, ücret veya aylıklarını gösteren bilgi ve belgeler yedek personel tarafından ibraz edilir. Yedek personelin, bilgi veya belge ibraz edememeleri durumunda beyanı esas alınır. Yalan beyanda bulunduğu tespit edilen yedek personel hakkında gerekli adli ve idari işlemler tesis edilir.

(3) Yedek erbaş ve erlerin yol masrafı Askeralma Yönetmeliğinin 102 nci maddesine göre; yedek subay, yedek astsubay, yedek uzman jandarma, yedek uzman erbaş ve yedek sözleşmeli erbaş ve erlerin harcırahı 6245 sayılı Kanuna göre ödenir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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