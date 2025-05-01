Polisin üzerine otobüs süren şahsa ev hapsi cezası
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü bir polis memurunun üzerine süren şahsa, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2025 21:20, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2025 21:26
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında, "23 Nisan 2025 Tarihinde sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayarak otobüsü üzerine süren şüpheli G.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, yapılan sorgusu sonucunda şüpheli hakkında Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'zincirleme şekilde görevli memura mukavemet' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte konutu terk etmeme tedbiri uygulanmıştır" denildi.