Malatya'da iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 10:55, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 10:56
Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Çolaklı mevkiinde meydana geldi. A.B. idaresindeki hafif ticari araç ile B.Ç.'nin kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ DE YARALI
Kazada B.Ç. ile E.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.