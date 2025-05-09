e-Okul Sisteminde tüm öğrencilerin bilgi güncellenecek

375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Kabul Edildi
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Ali Yalçın: Memur emeklileri zor durumda
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefine Büyük Adım
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
'MSB'nin Şehit Açıklamasında Terör İfadesi Kaldırıldı' İddiasına Açıklama
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
İŞKUR'dan Uyarı: Yapay Zeka ile Yeni Meslekler Geliyor!
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
Atalay: Kamu işçilerine zam için bize bir teklif gelmedi
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD-Çin Görüşmeleriyle Bitcoin Rekor Kırdı
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
ABD'li Kardinal Prevost Yeni Papa seçildi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
MHP'den Sokak Röportajlarına Dair Yasa Teklifi
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 41 Süt Şirketi Hakkında Soruşturma
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!
Bakan Tunç: Yargı Sistemi Töhmet Altında Bırakılıyor
Bakan Tunç: Yargı Sistemi Töhmet Altında Bırakılıyor
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı: Öğretmen Hayatını Kaybetti
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Konak Belediyesi Grevi: İzmir'de Çöp Dağları Oluştu
Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım
Erdoğan: Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi lazım
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Büyükçekmece Belediyesine yolsuzluk soruşturması
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Bakan Tekin: Okullarda Uygulamalı Eğitim Ön Planda
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
Sırrı Süreyya Önder'in Aracına Suikast Düzeneği İddiası
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Alışveriş Merkezi İbaresi Kullanımında Yeni Düzenleme
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 437 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatı
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
Kırklareli'nde Gölete Atık Bırakan İşletmeye 668 Bin TL Ceza
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
2 ay sonra zorunlu olacak, marketlerde yeni dönem başlıyor
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 2 suçluyu daha ülkemize getirdik
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
8 Mayıs 2025 Türkiye Hava Durumu: 12 İl İçin Sağanak Uyarısı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
2024 Yılında TCMB'nin 261 Milyar TL Faiz Kaynaklı Zararı Açıklandı
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
Ten Tene Temas Projesi 8 İlde Hayata Geçirildi
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
İŞKUR Gençlik Programı: 437 Bin Başvuru, 1.083 TL Günlük Ücret
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Türkiye yeniden devreye giriyor! Küresel barış için Ankara'ya çağrı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
Bakan Yumaklı'dan 'Yeşil Vatanımızı Hep Birlikte Koruyalım' Çağrısı
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
375 Sayılı KHK'da Değişiklik İçeren Teklif Genel Kurul'da
Ana sayfaHaberler Eğitim

e-Okul Sisteminde tüm öğrencilerin bilgi güncellenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 28.04.2025 tarih ve131357230 sayılı yazılarıyla hem temel eğitim hem de ortaöğretim kademesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin e-Okul Sisteminde, bilgilerinin güncellenmesini istedi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Mayıs 2025 00:10, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 09:54
Yazdır
e-Okul Sisteminde tüm öğrencilerin bilgi güncellenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 28.04.2025 tarih ve131357230 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında imzalanan 2025 Yılı Çalışma Planı çerçevesinde ve08.04.2025 tarihli ve E-37364034-020-129784566 sayılı Makam oluru doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle "Kurumlar Arası Okullaşma Programı" kapsamında "Eğitime Katılım ve Devamsızlığı İzleme Projesi" hayata geçirilmiştir. Proje; ortaöğretim çağındaki (14-17 yaş) öğrencilerin eğitime devam durumlarının izlenmesini, devamsızlık ve okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespit edilerek yeniden eğitime kazandırılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında ortaöğretim çağındaki öğrencilere yönelik, veri odaklı analiz sistemleri kullanılarak tespit algoritmaları ile bir model oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda hem temel eğitim hem de ortaöğretim kademesinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin e-Okul Sisteminde, ortaöğretim kademesi için; Ortaöğretim Öğrenci İşlemleri / Öğrenci Dosya Bilgileri, temel eğitim kademesi için; İlkokul / Ortaokul Öğrenci İşlemleri / Öğrenci Dosya Bilgileri menüsü altında bulunan tüm sayfalardaki verilerin doğru şekilde 31.05.2025 tarihine kadar güncellenmesi gerekmektedir."

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber