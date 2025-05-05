Özel'in ailesini tehdit ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 22:34, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 22:30
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T'nin adıyla sosyal medyada hesap açan M.A. (23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.
Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlının Of Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.