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Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama talebi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 21:58, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 22:30
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Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama talebi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ile A.Ö'nün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

M.A.D. ile A.Ö, polis eşliğinde Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, suça sürüklenen M.A.D. ile A.Ö'nün, daha önce haklarında dava açılan B.B. ve U.B. ile başından beri birlikte hareket ettikleri, B.B'nin ilk fiziki olarak Minguzzi'ye müdahalesinde yanında bulunarak cesaretlendirici davranış gösterdikleri, maktulün direncini kırdıkları aktarıldı.

Yazıda, olay sırasında kaçıp bir süre sonra durakta bekleyip kritik yapmaları ve birlikte kaçmaları değerlendirildiğinde, her iki suça sürüklenen çocuğun, suçun işlenmesinden önce, işlenmesi sırasında, ayrıca olay yerinden güvenli şekilde kaçmalarında eylemin icrasını kuvvetlendirmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.

Olay

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

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