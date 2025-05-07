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TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti

TÜİK, 2024 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl Türkiye'de 266 bin 855 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 10:48, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 10:48
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TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti

2024 yılında Türkiye'de il bazında en yüksek ölüm sayısı 325 kişi ile Ankara'da kaydedilirken, en düşük ölüm sayısı ise Ardahan'da gerçekleşti.

Türkiye'de Trafik Kazalarının Ürpertici Gerçekleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl Türkiye'de 266 bin 855 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti. İl bazında en yüksek ölüm sayısı 325 kişi ile Ankara'da kaydedilirken, en düşük ölüm sayısı Ardahan'da gerçekleşti.

1 Milyondan Fazla Trafik Kazası Meydana Geldi

TÜİK tarafından paylaşılan rakamlara göre, Türkiye'de karayolu ağında 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 177 bin 172 adedi maddi hasarlı, 266 bin 855 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 85,5'i yerleşim yeri içinde, yüzde 14,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Son 10 Yılda Korkutucu Trafik Kayıpları

Türkiye'de son on yılda karayolu trafik kazalarında toplam 62 bin 762 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 24 bin 470 kişi ise yaralandı. Karayolu trafik kazalarında 2024 yılında bir günde ortalama 731,1 ölümlü yaralanmalı kaza, 17,4 ölüm ve 1055,1 yaralanma meydana geldi.

Motorlu Kara Taşıt Sayısında Artış ve Etkileri

Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 2023 yılında 28,7 milyon iken 2024 yılında 31,3 milyona yükseldi. Karayolu trafik kazalarında ölen kişi sayısı ise 2023 yılında 6 bin 548 iken 2024 yılında 6 bin 352 oldu. Böylece 100 bin taşıt başına trafik kazası ölü sayısı 2023 yılında 22,8 iken, 2024 yılında 20,3'e geriledi.

Trafik Kazalarının Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımı

Yerleşim yeri durumuna göre trafik kazaları incelendiğinde, toplam 266 bin 855 ölümlü yaralanmalı kazanın 228 bin 120'si yerleşim yeri içinde, 38 bin 735'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazası ölümlerinin yüzde 56,4'ü, yaralanmaların yüzde 80,5'i yerleşim yeri içinde gerçekleşen kazalar sonucunda oluştu.

Kazaya Neden Olan Kusurlar ve Sonuçları

Kusurlar alt başlıklara göre incelendiğinde "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" kusuru toplam 318 bin 926 kusurun en sık görüleni oldu. "Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak" ve "Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" kusurları da diğer yaygın sebepler arasında yer aldı.

Kazaların Mevsimsel ve Haftalık Dağılımı

Ağustos ayı yüzde 10,0 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken, Ocak ayı yüzde 6,1 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazalar yüzde 15,2 pay ile en fazla Cuma günleri ve yüzde 13,7 pay ile en az Pazar günleri gerçekleşti.

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