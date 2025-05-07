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375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Komisyon'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 16:24, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 16:43
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Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Anayasa Mahkemesi tarafından 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) iptal edilen maddelerinin hepsinin tek seferde TBMM'ye getirilerek görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Türeli, Anayasa'ya aykırılık içeren düzenlemelerin, Plan ve Bütçe Komisyonundan önce Anayasa Komisyonu başta olmak üzere ilgili komisyonlarca ele alınmasının daha doğru olduğunu savundu.

Kanun teklifinde TRT'ye yönelik düzenlemeler bulunduğuna işaret eden Türeli, "TRT, kamu kaynaklarıyla, bizim vergilerimizle finanse edilen bir yayıncılık yapıyor. Bu nedenle TRT'nin çok partili siyasal sistem içerisinde her siyasi partinin görüşlerini ifade edebilecek bir biçimde tarafsız bir yayıncılık yapması gerekiyor." diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılamasının TRT'den canlı yayınlanmasını istedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, "Meclis'te toplumun değil, yürütmenin ihtiyacı olan değişikliklerin hayata geçirildiğini; yasa yapım süreçlerinin de nitelikli ve demokratik olmadığını" savundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifleri hazırlanırken hassas ve dikkatli davranılması gerektiğini, eskiden yapılan hataları sonradan düzeltmek için çaba gösterilmesinin yanlış olduğunu söyleyerek, "Anayasa Mahkemesindeki hukukçular bunu biliyor da idaredeki hukukçular bilmiyor mu? Bilmemeleri mümkün değil. Bu davranış hem ülkeyi bir hukuk devleti olmaktan çıkartıyor hem de gereksiz işlerle bütün bir kamu bürokrasisi ve Meclis uğraşmış oluyor." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranmasına değinerek, "35 yaş sınırı, aslında, kamuya liyakatli, tecrübeli personel alımının önüne geçen en büyük engel ve ben bunun kaldırılması gerektiğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

- "Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini de kuramayız"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, vergi incelemesine yetkili olanların, görevlerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle görev yapamayacakları kurumlarla ilgili düzenlemeye işaret ederek, kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işler konusunun disipline edilmesi ve bu alanda takip yapacak birimler kurulması gerektiğini ifade etti.

TRT'ye ilişkin düzenlemelere değinen Kalaycı, şöyle konuştu:

"TRT'de son yıllarda Türk tarihiyle ilgili yerli ve milli içerikli filmlerin yer alması memnuniyet verici. Diriliş Ertuğrul, Alparslan: Büyük Selçuklu, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Gönül Dağı gibi hakikaten ailece izlenebilecek çok önemli filmler var. Film içeriğiyle ilgili ya da sahneleriyle ilgili eleştiri olabilir ama bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında gururlanacağımız çalışmalar. TRT Genel Müdürümüz nezdinde TRT kurumumuza, çalışanlarına, bu dizilerde emeği geçenlere, katkısı olanlara yürekten teşekkür ediyorum. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini de kuramayız. Çocuklarımıza geçmişimizin, Türk devletlerinin, manevi önderlerimizin, büyüklerimizin kim olduğunu anlatmamız doğru bir şey değil mi?"

- "Bizim başımızda hasbelkader genel başkan olmuş kimseler yok"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yapılan yasal düzenlemelerin, Anayasa'ya uyum sağlanması konusunda bazı düzenlemeler yapılması ihtiyacı doğurduğunu belirtti.

Hazırladıkları kanun tekliflerini istişare ettiklerini anlatan Yegin, şunları kaydetti:

"Biz bütün meseleleri insanlarla tartışıyoruz; sivil toplum örgütleriyle, o konuda sahada çalışanlarla görüşüyoruz, vatandaşla konuşuyoruz, bu işin yürütmesini yapan hükümetle, bürokratlarıyla görüşüyoruz. Bazı hususlar vardır; kritiktir, siyaseten çok önemlidir. Gideriz Cumhurbaşkanımıza deriz ki; 'Şöyle bir konumuz var. Biz bu konuda bir karara varamadık, sizin kararınız nedir, bize tavsiyeniz nedir?' Biz liderimize de başvururuz. Bizim başımızda hasbelkader genel başkan olmuş kimseler yok. Bizim başımızda bütçeleriyle, kongrede delege üzerinde oynayan Büyükşehir Belediye Başkanlarının vesayet kurduğu kongrelerden çıkmış Genel Başkanlar yok."

Yegin'in konuşması üzerine CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında bir süre tartışma yaşandı.

Komisyonda, kanun teklifinin maddeleri üzerinde görüşmeler sürüyor.

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