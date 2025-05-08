Okulda Akran Zorbalığı: 7 kişi tutuklandı

Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde E.T.Ç'nin (15) darbedilmesi ve olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine öğrenciler Z.S.B (15), E.N.S. (16), S.İ. (16), Y.T. (15), M.Ü. (15) B.L.A. (16) ve N.D. (15) ile okul dışından olan B.Ç. (19), R.N.D. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.L.A. ve N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 7 şüpheli "birden fazla kişiyle çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklandı.

Sivas Valiliği de dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olaya karışan kişiler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatıldığını, sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.