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İstanbul Borsası 9.123,90 Puanla Açıldı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 7 Mart 2024 sabahı yüzde 0,54 artışla 9.123,90 puandan açıldı. Bankacılık ve iletişim sektörleri öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2025 10:05, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2025 10:06
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İstanbul Borsası 9.123,90 Puanla Açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 9.123,90 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kaybıyla 9.074,62 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,28 puan ve yüzde 0,54 artışla 9.123,90 puana çıktı.

Sektör Endeksleri ve Performansları

  • Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.
  • Holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.
  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,74 ile iletişim oldu.
  • En fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

ABD'nin ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını artırırken, küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed)'nın politika faizini sabit bıraktığı toplantı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının öne çıkacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puan direnç, 9.100 ve 9.000 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.


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