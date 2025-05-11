PKK'nın fesih açıklaması bekleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve iktidarın Terörsüz Türkiye adını verdiği süreçte, terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrı İmralı'dan gelmişti. Bu çağrının ardından PKK, kongresini dün topladığını duyurdu. İki farklı alanda yapıldığı belirtilen kongrenin tam yeri ve Öcalan'ın mesajının nasıl iletildiği konularında henüz net bir açıklama bulunmuyor. Yapılan ilk açıklamada, Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi önemde kararlar alındığı ifade edildi.

Fesih Kararı Bekleniyor

Kongrede alınan kararlar sonrası bugün örgütün silah bıraktığı ve feshedildiğinin açıklanması bekleniyor.

Takvim Nasıl İşleyecek?

Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla birlikte nasıl bir yol haritası izlenecek? Şu ana kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti 'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedildi.

Şu ana kadar ve 'den yapılan açıklamalarda sürecin adım adım ilerleyeceği kaydedildi. Olumlu bir adıma karşılık, bir başka olumlu adımın gelebileceği belirtildi.

Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyor. Bu noktadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek ve yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

İkinci aşamada yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış olan terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapılması da beklentiler arasında.

Üst düzey PKK'lı teröristlerin durumuyla ilgili olarak ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruluyor.

Bir başka önemli nokta da infaz düzenlemesiyle ilgili beklenen düzenlemeler.

DEM Parti'nin Beklentileri

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını da bekliyor.



