Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
PKK Fesih Kararını Açıkladı
PKK Fesih Kararını Açıkladı
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Kabine Bugün Toplanıyor
Kabine Bugün Toplanıyor
Kamu Kurumlarına Dış Kaynakta Yeni Borç Şartı Getirildi
Kamu Kurumlarına Dış Kaynakta Yeni Borç Şartı Getirildi
İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
İnfaz Düzenlemesiyle 5 Yıl ve Altı Cezalara Yeni Haklar
KOBİ'ler Dijital Dönüşüm ve Yeşil Mutabakatla Büyüyor
KOBİ'ler Dijital Dönüşüm ve Yeşil Mutabakatla Büyüyor
Otomotiv Sektöründe Üretim Azaldı, İç Pazar Satışları Arttı
Otomotiv Sektöründe Üretim Azaldı, İç Pazar Satışları Arttı
Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
Türkiye'de Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor
Nisan'da Rekor Kırdı! O Gemiyle Gelen Bütün Araçlar Satıldı
Nisan'da Rekor Kırdı! O Gemiyle Gelen Bütün Araçlar Satıldı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Genç Çifte Bakan Desteği: Önce Kız İstedi Sonra Yüzük Taktı
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Ekonomi Gündemi Bu Hafta Yoğun Olacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
Barış Masası Yeniden İstanbul'da Kurulacak
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
EKK: Enflasyonla mücadele kararlılıkla sürecek
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
Düğün Salonlarında Yeni Dönem! İlk Telif Sözleşmesi İmzalandı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
81 İlde Eş Zamanlı Sağlık Taraması Başladı
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
8. Kez Yakalandı! Ehliyetine 2060 Yılına Kadar El Kondu
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Antalya'da Tepki Çeken Darp Görüntüsü: Polisler Açığa Alındı
Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme
Doğal Miras Falezlere Gizli Tünel Açan Otele İnceleme
Meteoroloji Uyardı: Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Geliyor!
Meteoroloji Uyardı: Bu Hafta Gök Gürültülü Sağanak Geliyor!
Prof. Dr. Özlü'den 'Covid Aşıları Kalp Krizlerini Artırdı' İddiasına Yanıt
Prof. Dr. Özlü'den 'Covid Aşıları Kalp Krizlerini Artırdı' İddiasına Yanıt
Erdoğan'dan Putin'in Çağrısına Destek: Ev Sahipliğine Hazırız
Erdoğan'dan Putin'in Çağrısına Destek: Ev Sahipliğine Hazırız
Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor
Memur olma yaş sınırı kaç? Düzenleme Meclis'e geliyor
Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük
Kamu harcamalarında büyük usulsüzlük
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
FETÖ ikna ettiği öğrenciyi 'cemaat', edemediğini ise 'hayat' olarak adlandırmış
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Anne-kız rolüyle organ kaçakçılığı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Yargıtay'dan dolarla nafaka kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kabine Bugün Toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında, terörsüz Türkiye hedefi, PKK'nın açıklamaları sonrası izlenecek yol haritası ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri masaya yatırılıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 08:07, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 08:09
Yazdır
Kabine Bugün Toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabinenin ana gündem maddelerinin başında "terörsüz Türkiye" hedefi yer alıyor. PKK tarafından verilecek silah bırakma ve fesih kararının ardından izlenecek yol haritası toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Programına katılacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabinede birçok konu masaya yatırılacak ve ana başlıklardan en dikkat çekeni, 'terörsüz Türkiye' çalışmalarında gelinen son nokta olacak. PKK terör örgütü tarafından yapılacak açıklama toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının değerlendirilmesi de bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Barış Görüşmeleri

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlar da ele alınacak.

"Türkiye ev sahipliği yapmaya hazır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti ve Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Barış Masası Yeniden Türkiye'de Kurulacak

  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Perşembe günü Türkiye'de Rusya Devlet Başkanı Putin'i bekleyeceğini duyurdu.
  • X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenski, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz" dedi.
  • Zelenski, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz" ifadelerini kullandı.

15 Mayıs'ı Putin Teklif Etmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber