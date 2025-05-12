BIST 100 Endeksi Haftaya Yüzde 2,35 Artışla Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 2,35 yükselişle 9.611,21 puan seviyesinden başladı. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 220,70 puan ve yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi ise yüzde 2,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,24 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,34 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izliyor.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

9.700 ve 9.800 puan : Direnç seviyeleri

: Direnç seviyeleri 9.500 ve 9.400 puan: Destek seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtiyor.