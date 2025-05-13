Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı: Gram Altın 4.069 TL

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 69 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 2,7 azalışla 4 bin 33 lira seviyesinde tamamlamıştı. Yeni günde ise saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 4 bin 69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 750 lira, Cumhuriyet altını ise 26 bin 910 lira seviyesinden satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 primle 3 bin 257 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle, "korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, yüzde 17 düşüşle 18,2'ye gerileyerek, 2 Nisan'daki tarife açıklamaları öncesi seviyelere indi.

Jeopolitik gelişmelerde ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış müzakereleri yakından izlenirken, Ukrayna'ya ayrılan mali kaynakların iç piyasada, özellikle endüstriyel teşviklerde kullanılabileceği beklentisi piyasalarda iyimserliği artıran diğer bir etken olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda Takip Edilecek Gelişmeler

Yurt içinde cari işlemler dengesi açıklanacak.

Yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de enflasyon verileri takip edilecek.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 300 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 220 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.