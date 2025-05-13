Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Bakan Şimşek: Cari Açıkta Olumlu Seyir Devam Ediyor
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
Sağanak Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
TPAO ve Çinli Firma Karadeniz'de Enerji Üretimini Artırıyor
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Vergi ve SGK Borcu Olan Belediyeler Dış Borç Alamayacak
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Bakan Şimşek: Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Özvar duyurdu: Spor dostu üniversiteler 14 Mayıs'ta açıklanacak
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Erdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldı
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
Bahçeli'den Kabine Toplantısı'na 'ay-yıldız' motifli 102 gül
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
'Gara'da PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandı
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açmıştır
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Normal doğumla ilgili mobil uygulama geliyor
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Erdoğan: Kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Fidan: PKK'nın Fesih Kararı Barış İçin Tarihi Bir Adım
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Apple, iPhone Fiyatlarına Zam Yapmayı Planlıyor
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Amasya Tekrar Sallandı! 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Adalet Bakanı Tunç: Terörle Mücadelede Yeni Dönüm Noktası
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
Bakanlık'tan 'Milleyha Kuş Cenneti' için koruma kararı
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
AK Parti'den, PKK'nın Fesih ve Silah Teslimine Yönelik Açıklama
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
Sandalyesini çektiği Down sendromlu öğrenciyi yere düşürdü
PKK Fesih Kararını Açıkladı
PKK Fesih Kararını Açıkladı
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ev Kadınlarına Emeklilik ve Doğum İzni Düzenlemeleri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgası kapıda. Brent petrolün yükselmesiyle birlikte benzin ve motorine hafta içinde önemli artışlar bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 10:34, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 10:35
Yazdır
Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyor

Brent petrol fiyatlarının küresel piyasalarda yükselmesiyle birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatları yeniden artış trendine girdi.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, hafta içinde benzine 1,50 TL, motorine ise 1,30 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu zamların ardından litre fiyatları birçok şehirde rekor seviyelere ulaşacak. Özellikle yaz sezonu öncesi bu artışlar, ulaşım ve taşımacılık maliyetlerinde de yükselişe neden olabilir. Brent petrolün varil fiyatı 66,02 dolar seviyesine çıkarken, Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatı 63,14 dolar oldu. ABD ve Çin arasındaki ekonomik temaslar ile gümrük vergilerindeki değişiklikler, enerji piyasalarında iyimserliği artırarak fiyatların yükselmesine yol açtı.

Yeni Zamlarla Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin
    • İstanbul: 46,77 TL
    • Ankara: 47,40 TL
    • İzmir: 47,74 TL
  • Motorin
    • İstanbul: 45,50 TL
    • Ankara: 46,32 TL
    • İzmir: 46,65 TL

Zam Öncesi Akaryakıt Fiyatları (13 Mayıs 2025)

  • İstanbul Avrupa Yakası:
    • Benzin: 45,27 TL
    • Motorin: 44,20 TL
    • LPG: 26,19 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası:
    • Benzin: 45,12 TL
    • Motorin: 44,08 TL
    • LPG: 25,59 TL
  • Ankara:
    • Benzin: 45,90 TL
    • Motorin: 45,02 TL
    • LPG: 26,09 TL
  • İzmir:
    • Benzin: 46,24 TL
    • Motorin: 45,35 TL
    • LPG: 26,04 TL

Petrol Fiyatlarının Yükselme Nedenleri

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile Çin arasında İsviçre'de gerçekleştirilen ekonomik temasların ardından yükseldi. ABD'nin Çin'e yönelik bazı gümrük vergilerini geçici olarak düşürmesi ve karşılıklı iş birliği mesajları, enerji piyasalarında iyimserliği artırdı. Bu gelişmeler küresel petrol fiyatlarında hızlı bir artışı tetikledi.

Diğer Piyasalarda Son Durum

  • Altın fiyatı: Yüzde 3 gerileyerek 3.228 dolara düştü.
  • Dolar Endeksi: 101,159 ile son bir ayın en düşük seviyesini gördü.
  • Bitcoin: 105.646 dolara yükseldi.

Sonuç: Akaryakıtta Zam Trendi Devam Ediyor

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş, iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyor. Bu hafta yapılması beklenen zamlarla birlikte sürücüler daha yüksek maliyetlerle karşılaşacak. Yeni fiyatlar özellikle yaz sezonu öncesi ulaşım ve taşımacılık maliyetlerini artırabilir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber