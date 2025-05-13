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660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Komisyon'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 16:24, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 16:25
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660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Komisyon'da

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, görüşmelere başlanmadan önce CHP milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kaliteli yasama faaliyeti için muhalefet olarak katkı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Teklifin tali komisyonlarda görüşülmesi gerektiğini söyleyen Türeli, teklifin Anayasa Mahkemesinin 2023'teki iptal kararları doğrultusunda hazırlandığını dile getirdi. Türeli, teklife ilişkin etki analizlerinin yeterli olmadığını savundu.

Teklifteki düzenlemelerin bütçeye etkisini görmek istediklerini kaydeden Türeli, kanun teklifinde Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik 8 madde bulunduğunu aktararak, "Diyanet İşleri Başkanı neden yok? Geçen hafta TRT Genel Müdürü vardı. İlgili kamu yönetiminin başında kim varsa buraya gelirler, maddeleri anlatırlar." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da bazı kurumların başkanlarının komisyona gelmekten kaçındığını öne sürdü.

- "Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, UETS yoluyla tebligat yapmasına olanak sağlanmaktadır"

Usul tartışmasının ardından teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, düzenlemeye ilişkin Komisyonda sunum yaptı.

Kanun teklifinin 29 maddeden oluştuğunu anlatan Altınsoy, teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda düzenlemelere gidildiğini ifade etti. Altınsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanun teklifiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelin atama, mali ve sosyal hakları düzenlenmekte ve yürüttükleri iş ile işlemlere yönelik mali ve idari hükümlere yer verilmektedir. Teklifle, hac ve umre seyahatlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemlere, yapılan harcamaların denetlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır."

Altınsoy, Diyanet İşleri Başkanlığının, kendi kuruluşu dışındaki dini kültür, tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış kişilerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarında, rapor, tebliğ, makale, kitap hazırlatmak; tercüme yaptırmak ve vaaz konularında faydalanabileceğini aktardı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) bütün mal ve varlıklarının devlet malı hükmünde olacağını ve haczedilemeyeceğini dile getiren Altınsoy, "TENMAK'ın stratejik önemi haiz enerji, nükleer ve maden teknolojileri alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarını yaparak bunları üretime ve ticari değere dönüştürebilmesi öngörülmektedir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ruhsat ve hak sahiplerine kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) veya Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) yoluyla tebligat yapmasına olanak sağlanmaktadır." diye konuştu.

Komisyonda daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

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