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Gelecek Partisi milletvekili AK Partiye geçiyor

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 08:30, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 09:01
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Gelecek Partisi milletvekili AK Partiye geçiyor

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, bugün gerçekleştirilecek grup toplantısında AK Parti'ye katılacak. Ekici, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçiş yapan üçüncü milletvekili oldu. Bu gelişme, siyasi arenada dikkat çeken bir hareketlilik olarak değerlendiriliyor.

Hasan Ekici'nin Siyasi Kariyeri

1994 yılında Seydişehir İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Hasan Ekici, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2000-2007 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. 2007-2012 yılları arasında ise Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nda İç Denetçi olarak çalıştı.

Özel Sektör ve Siyasi Görevler

2012 yılında kamu görevinden istifa eden Hasan Ekici, yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi kurdu. 2014-2017 yılları arasında AK Parti Konya İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri'nde ise Konya Milletvekili olarak seçildi.

  • Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye geçen üçüncü milletvekili oldu.
  • Kariyerinde hem kamu hem de özel sektörde önemli görevlerde bulundu.
  • Siyasi hayatında AK Parti ile yeniden yolları kesişti.

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